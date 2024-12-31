Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde zabıta ekipleri de güvenlik için hazır bekliyor.

Yeni yıla huzurlu bir giriş yapmak isteyen Tavşanlılılar için belediye ekipleri gece gündüz demeden çalışıyor. Özellikle zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi vatandaşların güvenliğini sağlamak için özel bir çalışma başlattı. Şehir merkezinde, toplu taşıma duraklarında yoğunlaşacak olan zabıta ekipleri, ses kirliliği, ruhsatsız satış ve illegal etkinliklere karşı sıkı denetim yapacak. Ayrıca, parklarda ve meydanlarda toplanan vatandaşların güvenliğini sağlamak için de ek güvenlik önlemleri alındı.