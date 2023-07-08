Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kavaklı Kız Kuran Kursu’nda yaz kursları törenle başladı. Her yıl düzenlenen yaz Kuran kursları, öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmeleri ve Kuran-ı Kerim’i öğrenmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Tavşanlı ilçesindeki Kavaklı Kız Kuran Kursu da bu çerçevede faaliyet gösteriyor. Kursa katılan öğrenciler, dini eğitimlerini yaz aylarında da sürdürme imkanı buluyor.

Kurs, yaz aylarında öğrencilere eğitim veren öğretmenler ve gönüllüler tarafından organize ediliyor. Kurs boyunca öğrencilere Kuran-ı Kerim’in temel bilgileri, sureler ve dualar öğretiliyor.

Yaz kursları açılış konuşması yapan Tavşanlı ilçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan Kur’an öğrenmenin önemini vurguladı.

Açılışta konuşan ilçe müftüsü Mevlüt Hakan, "Kuran-ı Kerim, insanlık için bir rehberdir ve doğru anlamak, onun mesajlarını yaşantımıza yansıtmak büyük bir sorumluluktur. Bu kurslar sayesinde öğrencilerimiz, Kuran’ın öğretilerini doğru bir şekilde öğrenerek geleceğimizin güvencesi olacaklardır" dedi.

Yaz Kuran Kursu’na katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, Tavşanlı İlçe Müftülüğü’ne başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceği yetkililerce belirtildi.

Program öğrencilerin ilahiler okuması ile son buldu.