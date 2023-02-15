Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde MHP ilçe başkanlığı ve Ülkü Ocakları organizesi ile 26. yardım aracı deprem bölgesine gönderildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde MHP ilçe başkanlığı ve Ülkü Ocakları organizesi ile 26. yardım aracı deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yardım faaliyetlerine vakit kaybetmeden başlayan ve deprem bölgesine yardım toplayan Ülkü Ocakları gençleri 26. yardım aracını dün yola çıkardı. Düne kadar erzak kamyonetlerinin yola çıkması sonrası, dün de tüp dolu araç deprem bölgesine hareket etti.

MHP Tavşanlı Yönetiminden Kürşat Öztaş ve Abdullah Aşık araçları uğurlarken Ülkü Ocakları gençlerine ve Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri başta olmak üzere tüm Tavşanlı halkında teşekkür ettiler.