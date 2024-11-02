Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı oldu.

Tavşanlı’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında kıran kırana maçlar yaşandı. Tavşanlı Gençlik Merkezi tarafından organize edilen turnuvada ilçenin önde gelen kurum ve kuruluşları mücadele etti. Heyecanlı anlara vesile olan turnuvada İlçe Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu. Turnuvada Garp Linyit İşletmesi ikinci, Nursan A.Ş. de üçüncü oldu.

Turnuvayı Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Spor Müdürü Mustafa Sert ve Garp Linyitleri İşletmesi Müdürü Ercan İpek de takip etti.