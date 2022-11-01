Bursa’dan otobüs ile şüpheli şahıs T.B.’nın (25) ilçeye uyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin otobüste yapılan üst aramasında 42 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir kişinin üzerinde metanfetamin ele geçirilmesi ile tutuklandı.

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