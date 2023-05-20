Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu kullanımı ve satışını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yapılan çalışmalarda Ş.A isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 4 adet pipe, 2 adet bong, 1.41 gram esrar, ikamette bulunan M.O isimli şahsın el çantasında, 3 parçaya ayrılmış vaziyette, 0.41 gram, 0.46 gram ve 0.68 gram olmak üzere toplamda 1.15 gram metamfetamin, ikamete gelen H. H.B isimli şahsın üst aramasında ve ikametinde yapılan aramasında ise, 2.39 gram metamfetamin ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

İkametten kaçan B.D isimli şahıs ekipler tarafından yakalanırken, şahsın yapılan üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Şüpheli şahısların beyanlarına istinaden Ş. A isimli şahıs ve diğer şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.