Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şehir içi trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İki günlük uygulamada, toplamda 133 sürücüye para cezası verildi ve 7 araç trafikten men edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda , uygulama noktalarında ve şehir içinde yapılan denetimlerin ilk gününde 69 sürücüye ceza kesilirken, 3 araç trafikten men edildi ve toplamda 71 bin 126 TL para cezası uygulandı. İkinci gün ise 64 sürücüye ceza verildi, 4 araç trafikten men edildi ve toplamda 109 bin 157 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde, özellikle motosiklet sürücülerine ve yüksek sesle müzik yayını yapan araçlara yönelik denetimler artırıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli idari işlemler yapıldı ve belirlenen cezalar kesildi. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimlerinin sürekli olarak devam edeceğini belirtti. Bu çerçevede, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve yüksek sesle yayın yapmaktan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuldu.