Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza Tavşanlı Harmancık yolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ; Harmancık’tan Tavşanlı’ya seyir halinde olan 46 KY 151 plakalı otomobil sürücüsü İsa K. (38) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak karşı şeride geçti. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yaralı sürücü İsa K., aynı araçta bulunan 3 yaşındaki Yasir Eymen K. ve Şeyla K. (38), 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.