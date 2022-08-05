Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Emet Karayolu 6. kilometresi Tepecik beldesi çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet C. (65) idaresindeki 43 UH 282 plakalı otomobil ile Sabit Ç., (71) idaresindeki 16 EF 268 plakalı otomobil Tepecik Beldesine dönüş yolundaki kavşakta çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ümmü C. (56), Fehminaz Ç. (63) ve Kemal Ç. (76) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.