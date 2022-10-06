Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim İ., aynı araçta bulunan Fatma İ. ve Eşe İ. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan İbrahim İ. idaresindeki 43 KE 717 plakalı otomobil ile Mehmet Ö. idaresindeki patates yüklü 43 ACS 870 plakalı pikap çarpıştı.

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