Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı Tepecik yolu Ada Stadı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepecik istikametinden Tavşanlı’ya seyir halinde olan Nuri A. idaresindeki 43 UV 878 plakalı otomobile, İstasyon Mahallesi istikametine döndüğü sırada arkasından gelmekte olan Tahsin D. İdaresindeki 43 AFL 714 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Tahsin D. ve arkasında yolcu olarak bulunan Kahraman K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.