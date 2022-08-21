Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Harmancık ilçesinden Tavşanlı ilçesi istikametine seyreden İ. Bulduk yönetimindeki 26 GH 237 plakalı otomobil Harmancık-Tavşanlı yolunun 22. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Kahrıman (49) hayatını kaybederken, araç sürücüsü İ. Bulduk (45), aynı araçta bulunan N. Bulduk (42), F. Kahrıman (13), Z. A. Bulduk (8) ve M. S. Bulduk (5) yaralandı.

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