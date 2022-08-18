Sürücülere çeşitli uyarılarda bulunan ekiplerin, trafik güvenliği için bu tür uygulamaların sıklıkla devam edeceği belirtildi.

Trafik kazalarının minimize edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için şehir içi trafik ekipleri, şehir genelinde denetim yapıyor.

Tavşanlı ilçesinde, şehir içi trafik polis ekipleri tarafından evrak denetimi ve emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde trafik denetimleri gerçekleşti ve araçta bulunanların emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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