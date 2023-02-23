Ada Stadı zeminin bakıma alınması sebebiyle Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinin maçlarını Karakova Stadında oynama ihtimali olması nedeniyle rakip takımdan seyirci alınmayacağı kararı çıktı. Ada Stadının zemini önümüzdeki hafta kontrol edilerek sahanın hazır olmaması durumunda Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimiz maçlarını Karakova Sentetik sahada oynaması bekleniyor.

Kaymakam Hayrettin Baskın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Bölgesel Amatör ve diğer amatörlerde oynanacak maçlardaki güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bölgesel amatör ve diğer amatör kümelerde oynanacak maçlardaki güvenlik önlemleri görüşüldü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.