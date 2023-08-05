Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şiir gecesi düzenlendi.

Tavşanlı Kızılay Şubesi, geleneksel hale getirdiği şiir gecesinin ikincisini düzenledi.

Kızılay Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, "Geleneksel hale getirdiğimiz şiir gecesinin ikincisini gerçekleştirdik. Şiir gecesini yıl içinde başta Deprem Bölgesi olarak yoğun bir çalışma yapan gönüllülerimize moral motivasyon ve Tavşanlı’mızda yaşayan şairlerimizi tanıtmak ve onurlandırmak için gerçekleştirdik. Gecemizi Kızılay şubemiz gibi tarihi bir ortamda gerçekleştirmek ayrıca bir güzellik kattı.Gecemize şiirleriyle değer katan şairlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Şairler, gecede birbirinden güzel şiirler okudu. Gece, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, şiir dinlemenin keyfini çıkardı. Tavşanlı Kızılay Şubesi, geleneksel hale getirdiği şiir gecesini önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planlıyor.