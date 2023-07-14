Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleşti.

Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Özcura, Prof. Dr. Sezgin Zeren ile akademisyenler ve idari personeller katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, Müdürlük görevini başarıyla yürütmüş olan Tavşanlı SHMYO’dan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Saraçoğlu’na emekleri için teşekkür etti.

Tavşanlı SHMYO Müdürlüğünü devralan Öğr. Gör. Mehmet Fatih Sanver’i ise tebrik eden Rektör Prof. Dr. Tekin yeni görevinde başarılar diledi.