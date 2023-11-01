Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yayın hayatına devam eden Kitap Kulübü Yayınları, Hukukçu Yazar Salih Ahmet Sak tarafından kaleme alınan Sahneye Ağıt isimli tiyatro eserini yayına sundu. Eserin ilk oyunu altın kafes isimli kısım da usta tiyatro oyuncusu Osman Ataseven tarafından sahneye taşındı.

İlk olarak İstanbul Beyoğlu Asmalı Sahne ve Koma sahnesinde sergilenen oyun Türkiye’nin birçok merkezinde tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun hakkında konuşan Yazar Salih Ahmet Sak, son dönemlerde oyun yazarlığının bir ihtiyaç olduğunu tiyatronun farklı eserlere ihtiyacının da giderek arttığını vurguladı.

Cumhuriyet’in 100. yılında tiyatro, sahne ve performans sanatlarının da önemli bir ivmede olduğuna dikkat çeken Sak, ’’Türkiye, sanat ve sosyal yaşamın iç içe girdiği bir yüzyılı tamamladı. Özellikle gençlerin konuşup yazdığı; gerek tiyatro gerekse başka sahne performanslarıyla kendilerini ifade ettiği bir akıma daha da ihtiyaç duyuyoruz. Eser ikinci eserim, yine ilk eserim Kütahyamızda Tavşanlımızda merkez olan bir yayınevi tarafından Kültür Bakanlığımızın destekleriyle yayınlandı. İlk eserimin ismi de Çalakalem’dir. Bu eserin ve Bakanlığımızın desteğinin verdiği güven ile bir tiyatro eseri hazırlamak istedim. Bu anlamda ortaya koyduğumuz Sahneye Ağıt eseri eser üretim sürecimde bir dönüm noktasını işaret etmektedir. Eserde ’Kartal’ isimli karakterin yönetim biçiminin uğradığı devinim ve dönüşümü konu alınmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Kitabın yayınlandığı süreçle eş zamanlı olarak oyunun sahnelendiğine dikkat çeken Salih Ahmet Sak, ’’Yayın koordinatörümüz Muhammed Deniz ile birlikte eserin yayın sürecinin Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında önemli bir mana taşıyacağını düşünerek baskı ve dağıtım süreçlerini hızlandırdık. Tiyatro konusunda yetenekleriyle bizleri etkileyen Osman Ataseven bey de eserin ilk kısmını sahneye uyarlamak istedi. Bu anlamda ortaya çıkan oyun gerçekten değer taşıyor. Oyunun İstanbul merkezde olmak üzere birçok kentimizde gösterilebilecek olması da bizler için oldukça gururlandırıcı bir husus oldu. Özellikle eserimizin başta Kütahyamız olmak üzere tüm ilçelerimizde beğenileceğine inanarak yöneticilerimizin de ilgisine sunuyoruz. desteklerini bekliyoruz’’ diye konuştu.