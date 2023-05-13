Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi tarafından ulusal düzeyde bu yıl ilk defa “Robotav 2023” isimli robot yarışması düzenlendi.

Yarışmaya, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek için Anadolu’nun Kütahya şehrinin Tavşanlı ilçesinden yakmış olduğumuz meşalenin tüm Türkiye’yi aydınlattığının işaretidir. Bu yarışmaya gönül veren, cesaretle katılan, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklarımızı, gençlerimizi de tebrik ediyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

25 farklı ilden 80’in üzerinde takımın başvuru yaptığı yarışmalara toplam 200’ün üzerinde yarışmacı katıldı. Kendi kategorisinde ilk üçe giren takımlara yapılan ödül töreninde toplam değeri 30 bin TL olan para ödülleri verildi.

“Robotav 2023” isimli robot yarışmasında dereceye giren takımlar”

Yarışmalarda ortaokullar kategorisinde, "Çizgi İzleyen Robot" dalında Bursa Nilüfer Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Betalar takımı birinci, Bursa Nilüfer Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Alfalar takımı ikinci, Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi New Generation takımı üçüncü oldu.

Ortaokullar kategorisinde, "Geri Dönüşümden Robota" dalında Kütahya Saka Ortaokulu Saka Bot takımı birinci, Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Dönüştürücü takımı ikinci, Kütahya Mimar Sinan Ortaokulu Ekobot takımı üçüncü oldu.

Liseler kategorisinde, "Hızlı Çizgi İzleyen Robot" dalında Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tamtal takımı birinci, İzmir Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Hisar takımı ikinci, Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Mütevazı takımı üçüncü oldu.

Liseler kategorisinde, "Geri Dönüşümden Robota" dalında Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tamtalgd takımı birinci, Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Süpürücü takımı ikinci, Konya Selçuklu Modern Eğitim Değeri Anadolu Lisesi Robomed takımı üçüncü oldu.

Liseler kategorisinde, "Arazi" dalında Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Optimusbos takımı birinci, Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Uyumsuzlar takımı ikinci, Bilecik Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.