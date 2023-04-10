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Polis haftası nedeniyle 11 Nisan 2023 tarihinde öğle namazı öncesi polis şehitleri ve depremde hayatlarını kaybedenler için mevlidi şerif okunacak ve ardından akşam iftar programında biraraya gelinecek.

Emniyet Müdürü Ahmet Koçak nezdinde saat 10:00’da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler ilçe kaymakamı Hayrettin Baskın’ı ziyaretle devam etti.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 178. yıl dönümü 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri münasebetiyle Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak tarafından 178. Kuruluş Yıl dönümü anısına Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.

DPÜ’de akademik yükseltme ve akademik teşvik ödül törenleri sürüyor

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