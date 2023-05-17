Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen piknik tüpü patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi 1. Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Mutfakta bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu evde yalnız yaşayan Cemile Baysal (75) ağır şekilde yaralandı. Komşularının 112’ye haber vermesi sonucu kısa sürede ekipler eve geldi.

Ağır yaralı Cemile Baysal, 112 Acil tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baysal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.