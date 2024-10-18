Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ve Tavşanlı Müftülüğü’nün ortak organizasyonuyla “Peygamberimiz ve Karakter İnşası” konulu konferans düzenlendi.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Tavşanlı Müftülüğü Şube Müdürleri Fatih Eroğlu ile Fikret Yıldız, fakülte ile meslek yüksekokulu akademik ve idari personeli, müftülük personeli ile fakülte ve Meslek Yüksek Okulu öğrencileri katıldı.

Konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından Killik Camii İmam Hatibi Sadullah Ordu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve TUBİF Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı’nın selamlarını ileterek etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik; konuşmacı olarak katılan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık’a ve organizasyonu birlikte yaptıkları İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’a teşekkür ederek öğrencilerin manevi konularda bilgi ve desteğe ihtiyaçları olduğunda devletimizin diyanet kadroları ve devlet yurtlarındaki manevi danışmanları ile her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık “Peygamberimiz ve Karakter İnşası” konulu konuşmasını yaptı. Dr. Açık konuşmalarında Peygamberimizin (S.A.V.) sahip olduğu güvenilirlik ve ahlak konularını anlatarak, onun tüm insanlığı imana ve güzel ahlaka çağrısını, ibadete ve kurtuluşa davetini, birliğe ve kardeşliğe yönlendirmesini, iyiliğe ve takvaya çağrısını örnekler ile açıkladı. Kelime anlamı doğru yolu gösterme olan “irşat” kelimesinin Peygamberimizin yaşamı, sünnetleri ve hadisleri ile anlam kazandığını, gençlerin bu ahlaki değerleri günlük yaşamlarına entegre etmeleri durumunda daha sağlam karakterlere sahip olacaklarını belirtti. Açık, gençlerimizin manevi konulardaki taleplerinde ve okul yönetimleri ile belirleyecekleri programlarda her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Yoğun ilgi ile izlenen konferans hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve konuşmacı Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık’a teşekkür edilmesi ile sona erdi.