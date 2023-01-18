Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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Kaymakam Çiçek: "Kitap okumak, okuduğunu anlamak, öğrenmenin en iyi yoludur”

Beton zemine düşen Uslu’yu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Mehmet Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İddiaya göre, Moymul Mahallesi Dedeler Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin üçüncü katın penceresinden dengesini kaybeden 81 yaşınndaki Mehmet Uslu beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Moymul Mahallesinde meydana geldi.

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