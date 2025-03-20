Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Özel Uygulama Okulu öğrencileri, semt pazarını ziyaret ederek hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadılar.

Bu hafta kurulan Cuma pazarı, özel öğrencilerin ziyaretiyle farklı bir atmosfere büründü. Özel öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde semt pazarını gezerek pazarcı esnafıyla bir araya geldiler. Öğrenciler, pazarcıların tezgahlarını yakından inceleyerek meyve ve sebzeler hakkında bilgi edindiler. Hatta bazı öğrenciler, pazarcıların yardımıyla kısa süreliğine de olsa satış deneyimi yaşadı.

Öğrencilerin semt pazarı ziyaretine Tavşanlı Belediyesi Zabıta ekipleri de eşlik etti. Zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde pazarı gezmelerine yardımcı oldu.

Tavşanlı Pazarcılar Odası Başkanı Rıdvan Altay, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altay, "Pazarcı esnafı olarak öğrencilerin bizleri öğretmenleri ile ziyaret etmesinden dolayı çok memnun olduk. Öğrenciler için güzel bir aktivite oldu. Bu tür etkinlikler, özel öğrencilerimizin sosyalleşmesine ve toplumla iç içe olmasına katkı sağlıyor" dedi.