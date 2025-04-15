Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki, kişisel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan Öğretmen Akademileri Programı, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kapsamlı bir içerikle gerçekleştirildi.

Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı’nda düzenlenen program, eğitimde nitelik artırma hedefiyle hayata geçirilen bu güçlü uygulamanın sahadaki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Programa; Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, protokol üyeleri ve ilçedeki eğitim camiasının üyeleri katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Ardından, Öğretmen Akademileri’nin hedeflerini ve öğretmenlere sunduğu imkânları içeren tanıtım filmi katılımcılarla paylaşıldı. Programın kültürel bölümünde, Tavşanlı’da görev yapan müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan bir müzik konseri sahnelendi. Ardından, Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi Kültür Sanat Spor Kulübü tarafından sunulan halk oyunu gösterisi, Anadolu’nun kültürel mirasını sahneye taşıyarak programa renk kattı.

Açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olacağız ifadelerini kullanarak, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin önemine değindi. "Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak gençler sizlerin ellerinde yetişecek. Sadece bu topraklar değil; Balkanlar’dan Afrika’ya kadar birçok coğrafya, sizin yetiştireceğiniz gençleri bekliyor. Gençlerimizi bu modele göre yetiştireceğiz" diyerek konuşmasına devam eden Müdür Yılmaz, öğretmenlerin gösterdiği özveri ve gayretin tüm eğitim camiası tarafından takdir edildiğini vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz"

Programın konuk konuşmacısı olan Millî Eğitim Bakan Danışmanı, sosyolog ve yazar Dr. Necdet Subaşı, gerçekleştirdiği "Entelektüel Biyografi" başlıklı sunumunda öğretmenliğin yalnızca bilgi aktaran bir meslek değil; bireyin düşünce dünyasına etki eden bir misyon olduğunu ifade etti. Subaşı, "Her öğretmenin bir entelektüel hikâyesi vardır. Düşünceyle kurduğu bağ, hayatla kurduğu ilişki onun mesleki ruhunu belirler. Bu yüzden öğretmenlik, aynı zamanda bir iz bırakma sanatıdır" diye konuştu.

Dr. Necdet Subaşı, konuşmasında farklı entelektüel örnekler vererek, öğretmenlerin kendi düşünce dünyalarını sorgulamalarının önemine dikkat çekti. Öğretmenlere, kendi entelektüel geçmişlerini tanımaya dönük sorular sormalarını öneren Subaşı, "Bugünden tezi yok, kendi entelektüel biyografinize dönüp bakın. Kim sizi etkiledi? Hangi kitaplar, hangi insanlar, hangi olaylar sizin dünyanızı şekillendirdi? Kendinizi tanımadan başkalarına yön veremezsiniz." dedi.

Program, Dr. Necdet Subaşı’na takdim edilen teşekkür plaketi ve hediye sunumu ile sona erdi. Gün boyunca akademik, kültürel ve fikri içeriklerle şekillenen program, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunarken Türkiye Yüzyılı’nın eğitim hedeflerinin sahada nasıl hayata geçirildiğini de örnekleriyle ortaya koydu.