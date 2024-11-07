Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Kızılay’ı ziyaret ederek bilgiler alıyor.

Tavşanlı’da bulunan okullardan Gül Çocuk Anaokulu öğrencileri, Türk Kızılayı Tavşanlı Şubesi’ni ziyaret ederek anlamlı bir gün geçirdiler. Minik öğrenciler, şubede sergilenen fotoğraflar sayesinde Kızılay’ın afetlerde, sağlık hizmetlerinde ve sosyal yardımlaşmada yaptığı çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler, Kızılay yetkililerinden aldıkları bilgiler ve özellikle afet bölgelerindeki çocuklara yapılan yardımlar ve kan bağışı kampanyaları hakkında duydukları bilgiler onları çok etkiledi. Ziyaret sonunda Kızılay yetkilileri, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.

Kızılay Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, "Kızılay Osmanlı’dan bu yana tamamen sürekli devletin ve askerlerin özellikle ilk kuruluşunda hasta ve yaralı askerler nedeniyle kurulmuş. Yani devlete birebir yardım etmiş. Kurtuluş Savaşı’nda tüm cephelerde Kızılay yardımcı oluyor. Bundan dolayı savaş bitimi ve Cumhuriyet ilan edildiği zaman Kızılay’a bir farklılık olsun demişler ve Meclis kararı ile 29 Ekim-4 Kasım "Kızılay" haftası ilan edilmiş. Dolayısıyla da bu hafta içinde mümkün olduğu kadar tüm okullarımızı ziyaret ediyoruz, gördüğünüz gibi okullardan öğrencilerimiz geliyor. Kızılay bilincinin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Öğretmenler ise, "Öğrencilerimiz bu ziyaret sayesinde Kızılay’ın ne kadar önemli bir kurum olduğunu daha iyi anladılar. Bu tür etkinlikler, onların sosyal bilinçlerini geliştirmede büyük rol oynuyor" şeklinde konuştu.