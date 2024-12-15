Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi’nde Mehmet Derin idaresindeki 43 AGM 488 motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Derin (20) 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Derin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.