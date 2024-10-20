Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet il otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İlçe merkezi Ekrem Ödemiş Bulvarı üzerinde E.Y. idaresindeki 43 ADB 889 motosiklet seyir halinde iken önünde aynı istikamete seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 43 UE 658 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü E.Y. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ikinci bir müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. E.Y.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.