Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 43 AFV 154 plakalı motosiklet ile Tunçbilek Caddesi Birlik Sokak Kavşağı’na geldiği sırada U dönüşü yapmakta olan R.Ö. idaresindeki 43 U 2485 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.