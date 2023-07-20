Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Momyul mera alanında temizlik ve ot biçme çalışması yapıldı.

Tavşanlı ilçesindeki Moymul mera alanı, yabani otlardan temizlendi. Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, 4 ot biçme traktörü ile meranın temizlendiğini söyledi. Akpınar, meraların temizlenmesinin hayvancılık için önemli olduğunu belirterek, "Meraya gelen hayvanlar, temiz bir ortamda otlayacaklar. Bu da hayvancılıkta verimi artıracaktır. Yaptığımız birçok çalışmalar ile meramız daha güçlü ve verimli hale gelecek" dedi.

Akpınar, vatandaşları meralara cam şişe veya diğer çöp malzemelerini atmamaları konusunda uyardı. Akpınar, "Cam şişeler ve diğer çöp malzemeleri, hayvanlar için tehlikelidir. Bu nedenle vatandaşları meralara çöp atmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi. Merası temizlenen Moymul, hayvancılık için daha uygun bir hale geldi.