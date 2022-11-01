Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Hayırlı Hizmetler Vakıf tarafından, ’Mecnunlara yemek ve hediye ikramı’ programı gerçekleştirdi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Hayırlı Hizmetler Vakıf tarafından, ’Mecnunlara yemek ve hediye ikramı’ programı gerçekleştirdi.

Vakıf Başkanı Ahmet Canatan, "Osmanlı, kadim medeniyet kültürümüzde yer alan, eğer bir beldede mecnun yoksa diğer beldelerden ikna yoluyla mecnun getirirlermiş. Bizler de aramızda yaşayan mecnunlarımızın gönlünü almak için mecnunlar veliler yemek ikramı ve hediye takdimi programı düzenledik. Bu tür organizasyonları geleneksel hale getirip Tavşanlı’mızda bir şehir kültürü meydana getirmek hedefindeyiz. Hepsinin de ayaklarına sağlık, bizim davetimize icabet edip geldiler" dedi.

Programda yemekler yenildikten sonra, emekli imam hatip Ahmet Yaşar Çakmak tarafından dua edilerek hediye takdimlerinde bulunuldu.