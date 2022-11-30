Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yağmur sonrası mantar satışları başladı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yağmur sonrası mantar satışları başladı.

Tavşanlı ilçesi ve bölgede oldukça rağbet gören Dedegulu mantarı kilosu 20 TL’den satılmaya başlandı.

Tavşanlı ilçesi ve çevre ilçelerdeki dağlarda bu mantarların yeni çıkmaya başladığını söyleyen satıcılardan İsmail Dikmen, "Melki, Karaca ve Dedegulü mantarı bölgemizde çokça oluyordu. Ancak u sıralar yağışların az olması ile pek çıkmadılar. Dedegulu mantarı geçtiğimiz hafta çıkmaya başladı. Kilosunu bu sene 20 - 25 TL arasında satıyoruz" diyerek vatandaşları da her mantarı yememeleri konusunda uyardı.

Pazara alışverişine gelen müşterilerden Hüseyin Sarıca, "Dedegülü dediğimiz bu mantarlar bol yağmur sonrası yol kenarlarında ve ormanlarda dere kenarlarında çıkar. Yemesi de oldukça lezzetlidir" dedi.