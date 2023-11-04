Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde son zamanlarda artan trafik kazalarında motoriklet faktörünün ön plana çıkmasıyla hem denetimler hem de eğitim faaliyetleri sıklaştırıldı. Özellikle gençlerin yöneldiği motosiklet ve bisiklet araçlarında sürüş güvenliği, trafikte uyulması gereken kurallar ve koruyucu giysiler üzerine lise ve ortaokul öğrencilerine bilgi veriliyor.

Tavşanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri eğitim toplantılarının yıl içerisinde periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada özellikle gençlerin dikkatsiz araç kullanmalarından kaynaklanan kazaların son derece üzücü sonuçlar doğurabileceği vurgulanarak ailelerinde eğitim çalışmalarına destek olması istendi.