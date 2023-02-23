Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaş, ormanda kesim yaptığı ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaş, ormanda kesim yaptığı ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmisaz köyünde oturan Ömer Duran, tek başına yol kenarında ormanda kesim yaptığı esnada kestiği ağacın altında kaldı. Duran’ın yardım çığlığına bölgede hayvanlarını otlatan çoban yetişti. Çobanın köy muhtarını araması üzerine olay yerine 112 Acil servis, jandarma ve itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ömer Duran, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından orman yolundan traktörle ambulansa taşınarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine, ardından da Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Duran’ın yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.