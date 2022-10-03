Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Tavşanlı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ö.Ö. ve E.G isimli şüpheli şahıslar, aralarında arbede çıkması neticesinde Ö.Ö. adlı kişi E.G. isimli kişinin aracına zarar vermesi sonrası olay yerine gelen Asayiş Büro ekipleri tarafından şahıslar üzerinde 1 gram metanfetamin 2 adet kuru sıkı ele geçirdi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma sonrası uyuşturucu madde ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Protestolara Kütahya’da yaşayan İran vatandaşları da destek verdi

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