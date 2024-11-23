Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yoğun kar yağışı, ilçe merkezi ve çevre köylerde etkili oldu. Kar yağışı, vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.

Tavşanlı Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını hızla başlatırken, güvenlik güçleri de sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı. Tavşanlı ile Bursa arasında bulunan Domaniç Dağı’nda ise ağır vasıtaların geçişine tedbir amaçlı izin verilmedi.

Kar yağışını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Bu yıl kar erken geldi, mutluyuz. Kar rahmettir, berekettir. Bu güzelliğin tadını çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.