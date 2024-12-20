Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kan bağışları hız kesmeden devam ediyor. Her hafta perşembe günleri Kızılay Konağında kan bağışları kabul edilirken, belirli günlerde ise Cumhuriyet meydanında konuşlanan Kızılay mobil kan bağış tırı sayesinde vatandaşlardan kan bağışı toplanıyor.

Kızılay Kütahya Şube Başkanı Dr. Mahmut Ulusoy, kan bağışına sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda toplumsal açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, vatandaşları bu hayırlı işe katkı sağlamaya davet etti. Dr. Ulusoy, "Normalde Tavşanlı Balık Pazarının yanında Kızılay Şubede kan bağışlarını alıyoruz. Ayda 2 gün de Cumhuriyet meydanında tırımız kan bağışlarını alıyor. Sabah saat 10.00’dan 17.30’a kadar bağışlar kabul ediliyor. Kan bağışı sadece başkalarına hayat kurtarmakla kalmayıp bağış yapanlar için de faydalı bir işlemdir. Kan bağışı faydalı olduğu gibi özellikle kan değeri yüksek olan kişiler için baş ağrısı halsizlik yorgunluk olabiliyor. İnsanların kan bağışında bulunması hem kendileri için iyi, hem de insan hayatını kurtarmak çok değerli çok büyük sevap” dedi.

Son zamanlarda kan bağışlarında bir azalma olduğunu dikkat çeken Dr. Ulusoy, özellikle bazı dedikoduların kan bağışına olan ilgiyi düşürdüğünü söyleyerek açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Son yıllarda insanlar kan bağışının güvenliği ile ilgili endişeler taşıyor ve bu da kan bağışının azalmasına yol açıyor . Ancak unutmayalım ki bugün bir kan ihtiyacı doğarsa bu ihtiyacın karşılanmasında yine vatandaşlarımızın bağışladığı kanlar kullanılacak.”

Kızılay’ın Türkiye genelinde kan ihtiyacının yüzde 95’ini karşılayan bir kuruluş olduğunu belirten Dr. Mahmut Ulusoy, halkın kan bağışına olan duyarlılığının kritik önem taşıdığını ifade etti .