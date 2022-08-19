Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda toplam 12 bin 538 adet makaron, 42 kilo 410 gram kaçak tütün ve 0.73 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda toplam 12 bin 538 adet makaron, 42 kilo 410 gram kaçak tütün ve 0.73 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama neticesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve araç sahibi N. E. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, şoför koltuk paspasının üstüne atılmış vaziyette 0.73 gram metanfetamin ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pipe, 30 Kilo 990 gram kıyılmış tütün, 7 bin 598 adet içi doldurulmuş makaron, şüpheli şahsın işyerinde yapılan aramada ise, 11 Kilo 420 gram kıyılmış tütün, 4 bin 940 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.