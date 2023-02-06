Yaralılar ambulans ile Tavşanlı Devlet Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine sevk edildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan orman işçileri Mustafa S. (48) , Muhammed B. ( 28),İbrahim A.(44) Kamil Ş. (58), Ahmet Y. (43), Memiş Y. (58) Şerif Ş. (20), Süleyman A. (53) Emrullah C. (26) Ramazan U. (32), Ümit D.(35), Halil A. (54), Semih Y. (20),İsmail Ş. ( 33) isimli işçiler hafif bir şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar İ. (55) idaresindeki 43 ACP 543 plakalı minibüs, Tavşanlı ilçesi istikametinden Kışlademirli köyü yönüne seyir halindeyken yoldan çıkarak devrildi.

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