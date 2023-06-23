Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Durak Mahallesi Şehit Gaffar Okkan Caddesinde bir işyerinin duvar arkasından kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki duvar arasına sıkışan kediyi titiz çalışma sonucu yarım saat içerisinde kurtardı. Yavru kedinin iki iş yeri arasına çatıdan düştüğü bilgisi edinildi.
Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, barınağa götürüldü.