Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hayvan pazarında ilk gün durgun geçti.

Kurban Bayramına günler kala Tavşanlı Hayvan Pazarı açıldı. Ancak alışıla gelen yoğunluk ilk günde görülmedi.

Hayvanlarını satmak için pazara getiren vatandaşlar geçen senelerde olduğu gibi yoğunluğun şu ana kadar olmadığını söylerken bunda piyasanın etkili olduğunu söyledi. Hayvan sahipleri beklenen yoğunluğun bugünden itibaren olacağı kanaatinde.

Bayrama kadar açık olan pazarda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satış için gerekli evraklarının ve kontrollerinin ardından satış için hazır bekliyor.

Küçükbaş hayvan satıcılarından Ercan İşleyen, " Nasipse kurbanlıklarımızı pazara getirdik. Bayramın ilk gününe kadar buradayız. Bu sene küçükbaş hayvanlara rağbet daha fazla" dedi.