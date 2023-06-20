Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte fide satışlarında adeta patlama yaşandı. Fide yetiştiricileri bahar mevsiminin gelmesiyle yetiştirdikleri ürünleri satışa sundu. Sebze ve meyve fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle, fide fiyatlarını uygun gören vatandaşlar da tezgâhlardaki ürünlere ilgi gösterdi.

Evlerde, bahçe veya balkonlarda sebze ve meyve yetiştirmek isteyen vatandaşlar havaların iyi yüzünü göstermesi ile birlikte fidelere yoğun ilgi gösteriyor.

Köylüler bahçe ve arazilerinde, şehirde yaşayan vatandaş ise evlerinin bahçe ve balkonlarındaki saksılara ekmek üzere sebze ve meyve fidesi satan noktalardan fide satın alıyor.

Durak Mahallesinde bulunan işyerinde fide satışı yapan Kadir Şabahat, " Geçtiğimiz yıl 3 liraya sattığımız tüpleri 5 liraya satıyoruz. Biber grupları 3.5 TL , Domates salatalık grupları 5 lira iken aşı grubu biraz arttı. Geçtiğimiz yıl domates ve karpuz aşı grubu 10 TL iken bu sene 15 TL oldu" dedi.

Vatandaşların özellikle domates, biber, salatalık, gibi fidelerine ilgi gösterdiği belirtildi.