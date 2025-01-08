Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Tavşanlı Kavaklı Hafızlık Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle hasbihal eden Anatoprak, onların hafızlık sürecine yönelik motivasyonlarını artırmaya yönelik konuşmalar yaptı. Anatoprak, daha sonra Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ile birlikte Kavaklı ve Fevziye Hanım Kur’an Kursu öğreticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hafızlık eğitiminin verimliliği ve eğitimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize başarılar diler, kıymetli hocalarımızı tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.