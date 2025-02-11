Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde piyasaya arz edilen gübrelerin takibi, LPG otogaz bayilerinin güvenliği ve piroteknik madde satışlarının denetimi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın başkanlık ettiği toplantıya, derken, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, Zabıta Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı. Toplantıda, piyasa gözetimi ve denetimi (PGD), geçici ve kesin satış durdurma işlemleri ile el yapımı patlayıcı (EYP) kontrolleri gibi kritik konular ele alındı.

Toplantıda gündeme gelen bir diğer önemli konu ise LPG otogaz bayileri ve piroteknik madde satışı yapan işyerlerinin denetlenmesi oldu. LPG bayilerinde standartlara uygun dolum yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek ve güvenlik tedbirlerine uyulup uyulmadığı takip edileceği bilgisi edinildi.