Tavşanlı’da gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve bir şahsın üzerinde 0,70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinde il merkezinden takviye olarak görevlendirilen 20 personel, İlçe Emniyet Müdürlüğünden 45 personel olmak üzere toplamda 65 personelin katılımıyla 22.00-23.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 461 şahıs sorgulandı, 9 umuma açık işyeri kontrol edildi.

Kontroller esnasında araç sürücüsü Ü.K. isimli şahsın üzerinden 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, araç sürücüsü R.G. isimli şahsın üzerinde 0,70 gram metamfetamin madde ele geçirildi.

Trafik yönünden ise, 70 araç kontrol edilirken, 1 araca “dur” ihtarına uymamaktan,1 sürücüye ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan, 2 araca yüksek sesle rahatsızlık vermekten, 1 araca kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı.