Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde, gelin ve görümcesi iş birliği yaparak her gün farklı taze ürün üretiyor.

Hayalini kurdukları işi kurmak için oluşturdukları sermaye ile yola çıkan gelin ve görümcesi, işi kurduktan sonra günlük olarak farklı ürünler sunmaya başladı. Kadın girişimciler, her gün müşterilerine kaliteli ve günlük ürünlerini sunmanın keyfini yaşıyor.

Görümce Esra Toker Gürleyen ve gelin Nuray Toker, iş yerlerinde günlük olarak kurabiye, ekmek tatlısı, mantı, köy ekmeği, erişte, ev nişastası, manda yoğurdu, manda kaymağı, manda sütü gibi çeşitli ürünler hazırlıyorlar. Bu çeşitlilik, müşterilerin her gün farklı bir lezzet deneyimi yaşamalarına olanak tanıyor. Tavşanlı’ya gelen Göbel Termal misafirleri, yol üzerinde bu eşsiz işletmeye uğrayarak günlük taze ürünlerini almayı tercih ediyor.

Gelin ve görümce olarak çalışan Esra Toker Gürleyen ve ailesi, bu işi severek yaptıklarını ifade ediyor.

Esra Toker Gürleyen, "Biz gelin görümce çalışıyoruz. 100 TL sermaye ile bu işe başladık. Sonuçta böyle bir işletmemiz oldu. Her gün farklı ürünler yapıyoruz. Bugün kurabiye günü. Gün gün ürünleri paylaştırıyoruz. Çok güzel alışverişlerimiz oluyor. Müşterilerimiz memnun, biz de memnunuz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Göbel Termal’e giderken yol üzerinde olduğumuz için buraya gelenler günlük taze olarak bu ürünlerimize rağbet gösteriyorlar" dedi.