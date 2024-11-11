Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 bin kara çam toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Tavşanlı’da doğa dostları bir araya geldi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Tavşanlı’da da büyük bir katılımla kutlandı. 2019’da ilan edilen “Geleceğe Nefes” mottosu kapsamında, bu yıl Tavşanlı Orman İşletme Şefliği’nin Kelepir Mevkii’nde yangın sonucu zarar gören 1.3 hektarlık alanda 2000 karaçam fidanı toprakla buluştu.

Etkinlik, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Vekili Aziz Solmaz, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, çeşitli kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, Tavşanlı Bağlık Ortaokulu ve Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.