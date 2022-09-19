Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü, yoğun bir katılımla kutlandı. Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Kaymakam Hayrettin Baskın, Tavşanlı İlçe jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, Belediye Başkan Vekili Naci Eraslan ve Gazi Derneklerinin başkanları çelenk sundu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü, yoğun bir katılımla kutlandı. Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Kaymakam Hayrettin Baskın, Tavşanlı İlçe jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, Belediye Başkan Vekili Naci Eraslan ve Gazi Derneklerinin başkanları çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Asb. Üçvş. Eray Aydın gerçekleştirdi. Moymul Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi Firdevs Efe okuduğu şiir sonrası mülki erkan ve gaziler Tavşanlı Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti.