Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılında bin fidan toprakla buluştu.

29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Şefliği Özasil Maden Rehabilitasyon Sahasında fidan dikim töreni düzenlendi.

Gençler ve gelecek kuşakların kendilerine bırakılan Türkiye Cumhuriyetini ebediyen yaşatmaları ve bu değerli emaneti daima korumalarının önemi; dikilen fidanların toprağa emanet edilmesi ile taçlandırıldı.500 öğrencinin katıldığı fidan dikim etkinliği; Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak aynı zamanda doğaya, ormana ve yeşile karşı görevlerini bilen bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunmak amacı ile düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu, Orman İşletme Şefleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu ve Orman İşletme Şefleri; fidan dikimi öncesinde öğrencilere fidanların toprağa dikilmesi konusunda bilgiler aktardılar. Katılım sağlayan öğrenciler dikimin nasıl yapılacağını öğrendikten sonra fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte; kara servi, sedir, karaçam, lavanta, badem, olmak üzere bin adet fidan toprakla buluştu.