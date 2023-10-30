Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gençler ve vatandaşlar Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını fener alayı ve kortej yürüyüşüyle tamamladı.

Atatürk Lisesi bando takımının eşliğinde Ulucamii Mahallesi saat kulesi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu bir programla taçlandırıldı. Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisi göz doldurdu. Meydanda toplanan yüzlerce kişi marşlar söyledi ve "Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun, Ne Mutlu Türküm diyene, Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atıldı.