Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, evcil hayvan sahipleri için pet kuaförü açıldı. İlçenin ilk pet kuaförü, hem ked,i hem de köpeklerin bakım ihtiyaçlarını profesyonel bir şekilde karşılıyor.

İstanbul’da aldığı üniversite eğitiminin ardından sektöre adım atan Seçil Zeyrek, uzun yıllar bir pet kuaförünün yanında çalışarak edindiği deneyimi Tavşanlı’ya taşıdı. İşletmesinde, hayvanların ırkına ve tüy yapısına uygun tekniklerle tıraş, makas ve diğer bakım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Evcil hayvan sahipleri için büyük bir kolaylık sağlayan bu pet kuaförü, hem hayvanların sağlığını hem de sahiplerinin gönül rahatlığını ön planda tutuyor. İlçedeki bu yeni hizmet, Tavşanlı’daki hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Müşterilerden, Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Okan Mete, köpeği Dora’nın bakımını burada yaptırdığını ve oldukça memnun olduğunu ifade etti. Mete, “Daha önce de köpeğim vardı ve Tavşanlı’da böyle bir hizmetin olmaması nedeniyle zorluk çekiyorduk. Seçil hanım sayesinde bu sorunumuz çözüldü. Özellikle anestezi uygulanmadan yapılan işlemler bizim için çok önemliydi” dedi.